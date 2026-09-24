PSG : la déclaration d’amour de Khvicha Kvaratskhelia à Luis Enrique

Homme fort du Paris Saint-Germain et prétendant au Ballon d’Or 2026, l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia sort d’un exercice accompli. Portant le club francilien vers un second succès en Ligue des Champions, il apprend au quotidien auprès de Luis Enrique qui en a fait l’un de ses patrons. Dans un entretien pour la BBC, il est revenu sur son lien avec le technicien espagnol et sur ce qu’il lui a appris. L’ancien du Rubin Kazan et du Napoli s’est fendu d’une belle déclaration d’amour pour Luis Enrique.

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«Je pense avoir énormément appris. Mentalement, physiquement, j’ai beaucoup progressé, et ma compréhension du football s’est considérablement enrichie. Avec tout ce que j’ai appris, je pourrais presque être entraîneur dès aujourd’hui ! Être avec lui, c’est apprendre quelque chose chaque jour. Mentalement, physiquement, psychologiquement, il vous transforme. Il vous donne constamment des leçons pour que vous soyez toujours prêt. Si vous avez une seule minute à jouer, vous devez être prêt. Avec ce coach, il faut simplement écouter ce qu’il vous dit, appliquer ses consignes et donner 100 % sur le terrain», a-t-il déclaré.