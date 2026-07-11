Coupe du Monde 2026 : Erling Haaland et Harry Kane font sauter la banque !

La suite après cette publicité

Volà un match qui s’annonce particulièrement ouvert ! L’Angleterre assume son statut dans cette Coupe du Monde puisque la sélection des Three Lions est considérée comme un vainqueur potentiel de la compétition. Elle a réussi à résister à un Mexique déchaîné dans son stade Azteca, à 10 contre 11 et on sent cette équipe portée par une dynamique collective intéressante. Mais attention, elle ne devra pas commettre l’erreur que d’autres n’ont pas su éviter.

Ne surtout pas prendre de haut la Norvège, l’équipe surprise à ce niveau du tournoi. Et pas n’importe comment, puisque les Vikings ont sorti la Côte d’Ivoire et le Brsil, en 16e puis en 8e. Pas une mince affaire, et surtout pas un hold-up car l’équipe dirigée par Stale Solbakken affiche un état d’esprit remarquable. Du gardien Nyland, décisif face au Brésil, à Erling Haaland, auteur de 7 buts depuis le début de la compétition, le onze norvégien est difficile à déstabiliser. Et l’Angleterre est prévenue, d’autant que ses défenseurs croisent régulièrement le fer avec Haaland en Premier League.

La suite après cette publicité

Pour les matches à élimination directe de cette Coupe du Monde 2026, Winamax sort le grand jeu avec une offre exclusive de bienvenue qui va vous faire vibrer jusqu’à la fin de la compétition. Fini le blabla et les conditions complexes, le bookmaker mise sur la sécurité totale : votre premier pari est remboursé en CASH s’il est perdant (jusqu’à 100 €) ! Et ce n’est pas tout, puisque cette offre est cumulable avec un bonus déblocable au poker (jusqu’à 250 € supplémentaires).

Winamax rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !*

La suite après cette publicité

Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Norvège-Angleterre, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

Erling Haaland et Harry Kane marquent, cote à 4

C’est évidemment le duel des buteurs qui est le plus attendu dans le match. D’un côté, Erling Haaland, meilleur buteur de la Premier League et 7 buts dans ce Mondial, de l’autre, Harry Kane, meilleur buteur de la Bundesliga et 6 buts inscrits jusqu’à présent. Voilà pour les présentations des deux gâchettes, à l’efficacité redoutable. Comment donc ne pas mentionner ce pari, de les mettre tous deux buteurs pour ce duel au sommet ?

Duo Buteurs : Kane + Haaland, plus de 1,5 but, cote à 2,75

Voilà une autre manière d’aborder un pari buteurs avec ce terrible duo. Avec le pari que nous vous proposons, plusieurs options s’offrent à vous : les deux marquent, et vous gagnez, l’un des deux met un doublé et vous gagnez aussi. Cela permet ainsi d’anticiper un Haaland ou Kane réduit au silence, dans l’espoir que l’autre inscrive un doublé.

Les deux équipes marquent, cote à 1,64

Partons du constat suivant : nous avons là deux équipes munies d’un redoutable buteur. Deux équipes qui savent bien attaquer mais aussi un peu moins bien défendre. L’Angleterre a cédé face à la Croatie, à la RD Congo et contre le Mexique. La Norvège prend aussi beaucoup de buts, et n’a réalisé aucun clean-sheet jusque-là. Même l’Irak avait réussi à lui marquer un but en phase de poules. Alors, deux défenses perméables et deux des meilleurs buteurs au monde, de quoi valider ce pari aisément.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

La suite après cette publicité

Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

Créez votre compte Winamax en quelques clics.

Effectuez votre premier dépôt. (Les deux offres s’activent automatiquement).

Placez votre 1er pari sportif sur l’événement de votre choix, jusqu’à 100 € (par exemple, Kane et Haaland marquent, cote à 4).

Exemple : si les deux attaquants marquent, vous encaissez vos gains (400€ pour une mise de 100€). Si l’un des deux ne marque pas, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).

En parallèle, profitez de votre bonus poker à hauteur de votre dépôt (jusqu’à 250 €).

Pour profiter de cette offre de bienvenue ultra-sécurisée, rendez-vous sur Winamax.

offre valable pour toute première inscription

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…

Retrouvez des conseils sur www.joueurs-info-service.fr/ ou appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

+18 : les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs.