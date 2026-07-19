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Officiel Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le tableau complet des récompenses individuelles

Par Kevin Massampu - Chemssdine Belgacem
1 min.
Rodri @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

La 23e édition de la Coupe du Monde est officiellement terminée. À l’issue de ce mois de compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada, c’est l’Espagne qui s’est imposée face à l’Argentine en finale, ce dimanche soir à New York. Comme attendu, les récompenses individuelles ont été décernées après cette 104e rencontre du Mondial. Auteur d’une compétition de haute volée, Rodri a remporté le titre de meilleur joueur du tournoi. Après une saison tronquée par quelques pépins physiques, le milieu espagnol a montré qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde lorsqu’il est en forme.

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Impérial dans ses buts, Unai Simon a glané le titre du meilleur gardien, alors qu’il n’a encaissé qu’un but lors de l’ensemble du tournoi. Pour le titre de meilleur jeune, c’est Pau Cubarsi qui a été récompensé pour sa première participation à une Coupe du Monde. Enfin, les titres de meilleur buteur et de meilleur passeur ont été décernés aux Français, Kylian Mbappé (10 buts) et Michael Olise (7 passes décisives).

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Le tableau complet des récompenses individuelles :

- Meilleur joueur : Rodri (Espagne)

- Meilleur gardien : Unai Simon (Espagne)

- Meilleur jeune : Pau Cubarsi (Espagne)

- Meilleur buteur : Kylian Mbappé (France)

- Meilleur passeur : Michael Olise (France)

Pub. le - MAJ le
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