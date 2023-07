Comment Luis Enrique est en train de poser sa patte sur le PSG

La suite après cette publicité

Le PSG a pris son temps. En quête d’un nouveau coach pour remplacer le très décevant Christophe Galtier, le club de la capitale a sondé plusieurs techniciens de renom. Les échanges ont même été un peu plus poussés avec Julian Nagelsmann, qui imaginait arriver avec Thierry Henry comme adjoint. Mais l’Allemand a finalement décliné l’invitation. Et c’est Luis Enrique qui a été l’heureux élu. Libre depuis la fin de sa collaboration avec la sélection espagnole, l’Asturien voulait reprendre du service au sein d’un club, six ans après sa dernière aventure au FC Barcelone.

Il est impliqué sur le mercato

C’est chose faite depuis deux semaines. Nouvel homme fort du PSG, Luis Enrique a commencé à prendre ses marques. Il s’est d’ailleurs bien entouré. S’il a refusé de conserver certains membres du staff de Galtier (il a gardé Pedro Gomez et Alberto Piernas), il a fait appel à ses hommes de confiance auxquels il délègue. Borja Alvarez Buedo et son adjoint Jean-Luc Aubert s’occupent des gardiens de but. Aitor Unzue Elorza (2nd adjoint), Rafael Pol Cabanellas (1er adjoint), Joaquin Valdes Fonseca (psychologue) l’accompagnent aussi.

Concernant le recrutement, le PSG a déjà mis la main sur Lucas Hernandez, Marco Asensio, Milan Skriniar, Kang-In Lee, Manuel Ugarte et Cher Ndour. Mais le coach ibérique de 53 ans attend encore des renforts, lui qui a fait de Bradley Barcola (OL) sa priorité. Marca explique qu’il travaille main dans la main avec le PSG et Luis Campos sur le mercato. «Les demandes de Luis Enrique sont des ordres pour la direction sportive» précise d’ailleurs le média espagnol.

Un style bien affirmé

Il a bien plus son mot à dire que son prédécesseur. En ce qui concerne le terrain, il a déjà révolutionné le fonctionnement du club. Lors de la reprise, il a imposé deux entraînements par jour à ses troupes, quand les anciens entraîneurs du PSG ne réalisaient qu’une séance. L’ex-sélectionneur de la Roja adopte aussi une attitude plus ferme à l’égard de ses joueurs. Il est un homme de tempérament, qui a du «charisme et de la personnalité». Marca explique qu’il ne ressent pas de pression et que c’est la meilleure nouvelle pour le PSG. C’est aussi un homme qui ne fera aucun cadeau.

Récemment, les médias ibériques ont dévoilé qu’il n’accordera aucun passe-droit, pas même à Kylian Mbappé dont l’avenir est incertain. Il veut un groupe uni et déterminé. Il ne veut pas de mouton noir. Il attend donc une grande implication de tous ses hommes aux entraînements comme en matches. Il a d’ailleurs fait passer un message aux joueurs cette semaine. Il leur a expliqué vouloir tout gagner, à savoir, la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue des champions, et qu’il n’était pas satisfait du jeu qui avait été pratiqué par le passé.

Des premiers choix attendus

Selon Marca, son idée est vraiment d’avoir une équipe très offensive, avec beaucoup de possession de balle et un pressing haut. Il souhaite terminer invaincu à domicile, tout en comptant sur les supporters d’après les échos venus de la presse espagnole. Dans les prochaines heures, il va diriger son premier match amical face au HAC et désigner les joueurs retenus pour la tournée en Asie. Ce sera aussi l’occasion de savoir quels éléments seront mis de côté dans le loft. Aux dernières nouvelles, huit hommes n’entraient pas dans ses plans dont Leandro Paredes, Keylor Navas ou encore Georginio Wijnaldum. L’effet Luis Enrique se fait déjà sentir.