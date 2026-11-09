AC Milan : un grand espoir sur le départ cet hiver ?

À seulement 18 ans, Francesco Camarda traverse une période bien moins enthousiasmante que ses débuts fracassants ne le laissaient présager. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation de l’AC Milan, l’attaquant italien avait multiplié les records de précocité, devenant notamment le plus jeune joueur à débuter en Serie A, à 15 ans et 8 mois. Mais après une première expérience compliquée en prêt à Lecce, où il n’a inscrit qu’un but en 21 apparitions la saison passée, son retour chez les Rossoneri ne lui permet pas de retrouver le devant de la scène. Malgré son statut de doublure en attaque, il peine à obtenir du temps de jeu et a même été laissé sur le banc lors de plusieurs rencontres.

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À l’approche du mercato hivernal, la situation de Camarda suscite donc des interrogations. Alors que son développement nécessite du temps de jeu et de la régularité, l’attaquant se retrouve dans une position délicate à Milan, où il n’est pour l’instant pas considéré comme une véritable option prioritaire. Un nouveau départ dès janvier pourrait ainsi être envisagé afin de lui permettre de poursuivre sa progression loin du banc milanais, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. À 18 ans, l’ancien phénomène de la formation lombarde doit désormais trouver le bon environnement pour relancer une trajectoire qui avait débuté sous les meilleurs auspices.