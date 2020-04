Coronavirus : de nombreux joueurs en Angleterre victimes de dépression

Depuis le 23 mars dernier, le Royaume-Uni est en confinement pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Le football est évidemment à l'arrêt depuis plusieurs semaines et cette situation impacte fortement les joueurs professionnels. D'après les révélations du Telegraph, au moins une douzaine de pros outre-Manche ont demandé de l'aide pour lutter contre l'addiction à l'alcool et aux jeux ainsi que la dépression alors qu'ils doivent, au même titre que le reste de la population, rester chez eux.

Le quotidien britannique explique que 258 joueurs ont contacté l'Association des Footballeurs Professionnels (PFA) afin de réclamer de l'aide ces deux dernières semaines. Parmi ce total, 64 d'entre eux font partie des quatre premières divisions anglaises (Premier League, Championship, League One, League Two) ainsi que de la première division féminine, alors que treize de ces cas ont été classés «à haut risque» après avoir présenté des symptômes de dépression et de dépendance, mais aussi des problèmes d'automutilation. La PFA a fait part de son inquiétude concernant la santé des acteurs du ballon rond en cette période de confinement.