JT Foot Mercato : le PSG passe la seconde

Avec l'arrivée de Georginio Wijnaldum à Paris, les dirigeants franciliens ont frappé fort pour l'ouverture de ce marché des transferts et ils semblent vouloir continuer sur cette lancée. Plusieurs postes ont été ciblés et de sacrés joueurs devraient renforcer l'effectif actuel.

On pense forcément aux pistes menant à Sergio Ramos, Raphaël Varane, ou Achraf Hakimi en défense. Mais il devrait aussi y avoir du mouvement dans le sens des arrivées, avec quelques indésirables qui seront invités à quitter le Parc des Princes. Pour l'instant, les noms qui reviennent le plus sont ceux de Mitchel Bakker et Rafinha.