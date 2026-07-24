Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

L’OM jouera un choc contre l’Atlético Madrid avant la reprise

Par Sasha Nahon
1 min.
Bruno Genesio en conférence de presse à Marseille @Maxppp

L’Olympique de Marseille jouera son dernier match de préparation estivale. Le vendredi 14 août à 17h30, les Olympiens accueilleront l’Atlético de Madrid au Stade Vélodrome pour une ultime répétition générale avant le début de la saison de Ligue 1. Les hommes de Bruno Genesio défieront ainsi l’équipe de Diego Simeone dans une affiche de prestige, rapporte L’Équipe.

La suite après cette publicité

Cette rencontre s’inscrit dans la tradition marseillaise d’organiser un grand rendez-vous estival au Vélodrome face à une formation européenne de premier plan. L’OM lancera ensuite son championnat le 21 août contre Strasbourg, tandis que les Colchoneros débuteront leur saison le 19 août face à Malaga. Le match sera diffusé sur Ligue 1+, tout comme la précédente rencontre de préparation contre l’Athletic Bilbao.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Atlético

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Atlético Logo Atlético Madrid
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier