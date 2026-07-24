L’OM jouera un choc contre l’Atlético Madrid avant la reprise

L’Olympique de Marseille jouera son dernier match de préparation estivale. Le vendredi 14 août à 17h30, les Olympiens accueilleront l’Atlético de Madrid au Stade Vélodrome pour une ultime répétition générale avant le début de la saison de Ligue 1. Les hommes de Bruno Genesio défieront ainsi l’équipe de Diego Simeone dans une affiche de prestige, rapporte L’Équipe.

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Cette rencontre s’inscrit dans la tradition marseillaise d’organiser un grand rendez-vous estival au Vélodrome face à une formation européenne de premier plan. L’OM lancera ensuite son championnat le 21 août contre Strasbourg, tandis que les Colchoneros débuteront leur saison le 19 août face à Malaga. Le match sera diffusé sur Ligue 1+, tout comme la précédente rencontre de préparation contre l’Athletic Bilbao.