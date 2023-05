Ligue 1 : Strasbourg prend ses distances sur la zone rouge après sa victoire face à Nice

Avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AC Ajaccio au Parc des Princes (coup d’envoi 21h, un match à suivre en direct sur FM), la 35ème journée de Ligue 1 se poursuivait avec une affiche entre Strasbourg et Nice à la Meinau. Un match ô combien important pour les deux formations qui avaient deux objectifs bien différents avant le coup d’envoi. Les locaux pouvaient prendre leur distance sur la zone de relégation en cas de victoire tandis que les visiteurs pouvaient recoller au wagon européen. Visiblement conscients de cet enjeu, les joueurs de Frédéric Antonetti commençaient la partie pieds au plancher.

La suite après cette publicité

Moins d’une minute après le début de la rencontre, Habib Diallo venait punir les errements défensifs des Niçois. Le Sénégalais réalisait un bon contrôle en porte-manteau et venait placer une frappe au sol du droit entre les jambes de Jean-Clair Todibo et Kasper Schmeichel (1e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Matz Sels se montrait intraitable devant Terrem Moffi pour garder ce petit avantage (5e). Le portier strasbourgeois restait concentré malgré le peu d’occasions et arrêtait la tentative du défenseur du Gym peu avant l’heure de jeu (29e). Alors que les deux équipes se dirigeaient vers les vestiaires sur ce score, Khéphren Thuram se blessait tout seul et devait céder sa place (43e).

À lire

Nice : Khéphren Thuram sort sur blessure face à Strasbourg

Strasbourg s’éloigne de la zone rouge

Au retour des vestiaires, les Strasbourgeois reprenaient la rencontre avec les mêmes intentions qu’en première période. Jean-Ricner Bellegarde récupérait un bon ballon juste devant Jordan Lotomba sur l’extrémité gauche de la surface niçoise avant de faire déséquilibrer par le latéral suisse dans la continuité de l’action. L’arbitre ne bronchait pas et désignait le point de pénalty. Habib Diallo se chargeait alors d’exécuter la sentence pour faire le break (57e, 2-0). Toujours aussi intenables en attaque, les locaux faisaient briller Kasper Schmeichel par l’intermédiaire d’une tête puissante de Lucas Perrin (72e). À l’aube de ce dernier quart d’heure, les Aiglons sonnaient enfin la révolte.

La suite après cette publicité

Sur un corner côté droit, Ross Barkley trouvait Dante dont la tête était déviée in extremis par Matz Sels d’une superbe claquette main droite sous la barre (81e). Malgré ce sursaut d’orgueil, les joueurs de Didier Digard n’arrivaient pas à trouver la faille pour refaire leur retard dans le temps imparti. Kevin Gameiro tentait le tout pour le tout en se jetant au sol pour tenter une frappe mais le ballon était déjà sorti des limites du terrain. Grâce à cette belle victoire à domicile, Strasbourg prend ses distances sur la zone rouge et valide presque son maintien dans l’élite. Nice, de son côté, peut dire adieu à l’Europe.