Man City : inquiétude pour Erling Haaland avant le Real Madrid

Erling Haaland ne figure pas sur la feuille de match de Manchester City pour affronter Leeds United, ce samedi. L’attaquant norvégien a contracté une légère blessure à l’entraînement il y a deux jours, comme l’a confirmé son entraîneur Pep Guardiola. «Il a eu un problème et a subi une légère blessure. Ce n’est pas grave, mais il ne pourra pas jouer contre Leeds», a expliqué le technicien espagnol au micro de Sky Sports, avant la rencontre.

Ce contretemps intervient à dix jours du huitième de finale de Ligue des champions de l’UEFA face au Real Madrid. Un timing délicat pour City, qui espère récupérer son meilleur buteur au plus vite. Auteur de 29 buts en 38 matches cette saison, Haaland reste un élément clé de l’attaque des Skyblues, lui qui avait encore participé à la victoire contre Newcastle United le week-end dernier.