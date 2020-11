PL : Jürgen Klopp demande le retour des 5 changements

Une petite fantaisie de la part de la Premier League. Alors que chacun des 4 autres grands championnats ont conservé la règle des 5 changements lors d'un match, le championnat anglais est revenu à 3 remplacements possibles, notamment sous l'impulsion des plus petits clubs, estimant que les gros et leurs effectifs pléthoriques pouvaient tirer un avantage de cette situation. Sauf que le calendrier est infernal pour tous clubs présents en coupes d'Europe : des matchs quasiment tous les 3 jours qui, à la longue, fatiguent les organismes.

C'est d'ailleurs pour cela que Jürgen Klopp a réclamé le retour des 5 changements lors d'une interview au Guardian : « on devrait avoir cinq changements, pas trois. Mais je ne pense plus que ce soit possible à cause du système. Cela n'aide évidemment pas quand il y a des blessures. Pour moi, c'est un manque de leadership de Richard Masters (le directeur général de la Premier League, ndlr). Aucun des sept meilleurs clubs n'a demandé un avantage. Nous savions simplement, parce que nous connaissions notre calendrier, que ce serait incroyablement difficile. Pour avoir les meilleurs matchs le week-end en Premier League, disposer de cinq changements aurait également aidé. Je pense que nous devrions y réfléchir à nouveau. »