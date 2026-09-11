Matthieu Udol pré-convoqué par Zinédine Zidane !

La pré-liste de Zinédine Zidane continue de réserver son lot de surprises. Après Estéban Lepaul, Andy Diouf et Pablo Pagis, Matthieu Udol figure également parmi les joueurs pré-convoqués, selon nos informations. Le latéral gauche du RC Lens, âgé de 30 ans, avait déjà frappé à la porte de l’équipe de France sous Didier Deschamps, sans parvenir à décrocher sa première convocation. Mais avec l’arrivée de Zidane sur le banc des Bleus, les cartes semblent donc rebattues. Auteur d’un bon début de saison et encore performant ce jeudi soir en Ligue des champions face au Slavia Prague, le Lensois voit aujourd’hui une nouvelle opportunité s’ouvrir à lui.

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La saison dernière, Udol avait déjà réalisé un exercice particulièrement complet avec 10 passes décisives et 3 buts en 40 matches. Un rendement qui n’était pas passé inaperçu, même s’il était finalement resté aux portes de la sélection sous Deschamps, qui avait dû justifier son absence au mois de mars. Avec Zidane, son profil et son expérience semblent désormais avoir trouvé un nouvel écho. À 30 ans, Matthieu Udol peut donc espérer être dans la première liste du nouveau sélectionneur des Bleus. Réponse vendredi prochain sur les coups de 18h.