FC Barcelone : Hansi Flick fixe de grosses conditions pour l’arrivée du numéro 9 tant attendu

Nul doute qu’Hansi Flick aurait préféré que ce dossier soit réglé depuis longtemps… Mais à quelques jours de la fin du mercato estival, le FC Barcelone n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Robert Lewandowski. La faute, en partie, à l’impossibilité de négocier avec l’Atlético de Madrid pour Julian Alvarez, objectif prioritaire des Blaugranas pour remplacer le Polonais. Si l’Argentin espère toujours pouvoir rejoindre la Catalogne et que le club catalan va insister jusqu’au bout, force est de constater que ça semble mal engagé…

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Ce qui est sûr, c’est que le coach allemand s’attend à une arrivée. « Je ne suis pas inquiet pour le neuf. Je parle avec Deco pour renforcer l’équipe, confiait-il d’ailleurs dimanche soir », après le large succès de ses hommes contre Elche. Il faut dire que dans les médias, c’est le bal des noms, avec des joueurs comme Lautaro Martinez (Inter), Nicolo Tresoldi (Bruges) ou Ayoze Pérez et Georges Mikautadze (Villarreal) annoncés dans le viseur barcelonais en guise d’alternatives à Alvarez.

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Pas de panic buy en vue

Mais Flick est très clair sur une chose : il y a des conditions. Dans un article publié en ce début de semaine concernant Tresoldi, le journal Sport indique par exemple que le coach allemand préfère un attaquant expérimenté et avec un certain CV, à l’image de Julian Alvarez ou de Lautaro Martinez. Le tacticien allemand veut un joueur qui a déjà de l’expérience du plus haut niveau, qui apporte des garanties et soit performant d’entrée. Pas un pari, en somme.

Dans un autre papier publié ce mardi, Sport en dit plus et explique que l’entraîneur barcelonais ne veut pas recruter pour recruter. L’ancien sélectionneur allemand ne veut pas enrôler de joueur s’il n’est pas sûr à 100% de ce qu’il va apporter à l’équipe, quitte à ne recruter personne. Il estime qu’il y a suffisamment de joueurs capables de jouer en pointe - Raphinha a par exemple occupé ce poste contre Elche - et qu’il n’y a pas urgence. Le média catalan indique aussi que s’il n’y a pas d’arrivée de numéro 9 cet été, le club pourrait repasser à l’action en janvier.