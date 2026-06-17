Mercato AC Milan : à peine arrivé, Ruben Amorim veut recruter un joueur du PSG !

Le suspens est terminé à l’AC Milan. Après avoir auditionné plusieurs candidats, le club lombard a finalement engagé Ruben Amorim. À 41 ans et après cinq mois de chômage suite à son licenciement de Manchester United, le technicien portugais a retrouvé un beau challenge à relever. Milan est privé de Ligue des Champions, mais les Rossoneri ont une carte à joueur en Ligue Europa.

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Reste maintenant à savoir avec quelle équipe. Suite à la non-qualification en C1, plusieurs éléments tels qu’Adrien Rabiot ou Luka Modric sont annoncés sur le départ. Le futur de Rafael Leão est également incertain, sauf que c’est surtout l’ailier portugais qui veut partir, notamment en Premier League. Du côté des arrivées, la Gazzetta dello Sport est claire sur les intentions d’Amorim.

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Intérêt plus que confirmé de Milan pour Ramos

« Révolution Milan. Les plans d’Amorim. Le rêve est Ramos, Leão peut partir. » Ancien pensionnaire du Sporting CP, Amorim rêve donc d’enrôler l’ex-buteur de Benfica, Gonçalo Ramos. Le nouveau coach milanais est sans doute au courant du désir de Ramos de changer d’air à deux ans du terme de son contrat, après avoir tout gagné avec le PSG en tant que remplaçant de luxe.

L’arrivée d’Amorim a en tout cas renforcé l’intérêt lombard pour le joueur parisien puisque le quotidien au papier rose indiquait le mois dernier que Ramos était également la priorité de Massimiliano Allegri, avant que ce dernier ne se fasse limoger. Tous les éléments sont donc réunis pour que Milan tente sa chance cet été. La Gazzetta précise que le PSG estime son attaquant à 40 M€ et que les Rossoneri comptent sur les talents de négociateur de Jorge Mendes pour convaincre le PSG de lâcher son joueur en échange d’une formule pas trop coûteuse pour les Milanais (prêt ou prêt avec obligation d’achat).