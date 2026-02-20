Vincent Kompany allume Mourinho pour l’affaire Vinicius Jr-Prestianni

Vicent Kompany, le coach du Bayern Munich, est sorti du silence. Après l’affaire de racisme qui continue de faire du bruit dans le monde du football cette semaine, le technicien belge a, lui aussi, pris la parole pour évoquer le conflit entre Gianluca Prestianni et Vinicius Junior. Tout d’abord, il a voulu montrer ce qu’il avait vu et ressenti durant le match de Ligue des Champions. « C’est un sujet délicat. J’ai regardé le match et il m’a beaucoup intrigué. Il y a deux aspects à cette histoire. D’abord, ce qui s’est passé sur le terrain, ensuite, ce qui s’est passé avec les supporters et après le match. Quand on regarde l’action et la réaction de Vini, on voit bien que cette réaction est authentique. C’était une réaction émotionnelle. Je ne vois pas l’intérêt pour lui d’aller voir l’arbitre et de lui faire porter tout ce fardeau. À ce moment-là, il a compris que c’était la bonne chose à faire. Il y a aussi la réaction de Kylian Mbappé, qui reste d’habitude diplomate. Ensuite, il y a le joueur de Benfica qui cachait ses propos sous son maillot. Dans le stade, on voit des gens faire des gestes obscènes de singe, c’est visible sur la vidéo ». Kompany a ensuite mis plus bas que terre le Portugais José Mourinho, qui a déçu Vinicius Jr.

La suite après cette publicité

« Pour moi, ce qui s’est passé après le match est encore pire. José Mourinho s’en est pris à Vinicius en parlant de ses célébrations. Mourinho a discrédité son comportement à ce moment-là. C’était une grave erreur de leadership. De plus, Mourinho a mentionné le nom d’Eusébio. Il a affirmé que Benfica ne pouvait pas être raciste puisque son meilleur joueur de tous les temps était Eusébio. Savez-vous ce que les joueurs noirs ont dû endurer dans les années 60 ? Était-il là pour accompagner Eusébio lors de chaque déplacement et a-t-il été témoin de ses difficultés ? Utiliser son nom aujourd’hui pour appuyer les propos sur Vini Jr… Honnêtement, je donne rarement mon avis sur ce qui se passe, donc je ne veux pas prendre parti. J’ai rencontré une centaine de personnes ayant travaillé avec José Mourinho et n’ai jamais entendu personne dire du mal de lui. Tous ses joueurs l’adorent. Je n’ai pas besoin de le juger là-dessus. Mais je suis aussi au courant de ce que j’ai entendu. C’est terminé pour lui, il a commis une erreur. Espérons que cela ne se reproduira plus et que nous pourrons aller de l’avant ensemble », a-t-il conclu.