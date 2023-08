PSG : la FIFA n’a reçu aucune plainte pour Kylian Mbappé et le Real Madrid

La menace du PSG aura été de courte durée. Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est intimement lié au Real Madrid depuis qu’il a refusé de prolonger son aventure au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, le club francilien a envisagé en début de semaine de déposer plainte auprès de la FIFA. En effet, le champion de France en titre soupçonne son attaquant d’avoir d’ores et déjà scellé un accord avec le club madrilène pour rallier la capitale espagnole gratuitement l’été prochain. Le PSG a souhaité dénoncer des "contacts illégaux" en s’appuyant sur le règlement du marché des transferts qui stipule qu’une formation ne peut pas entrer en pourparlers avec un joueur sans l’accord de son club actuel avant les six derniers mois de son contrat.

Toutefois, Marca informe ce jeudi que la haute instance du football mondiale n’a pas reçu la moindre de plainte de la part des Franciliens, faute de preuves et d’arguments pour dénoncer une situation anormale entre son joueur et les Merengue. Du côté espagnol, on estime que cette menace déguisée servait à faire pression sur le Real Madrid afin que la formation ibérique formule rapidement une offre concrète au club de la capitale. À l’heure actuelle, la Maison Blanche nie tout contact avec les représentants du crack de Bondy.

