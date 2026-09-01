Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Liga

Lille envoie Félix Correia à Séville

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán @Maxppp

Après une première saison en Ligue 1 avec le LOSC - 4 buts et 5 passes décisives en 34 rencontres de Ligue 1 - Félix Correia fait déjà ses valises. Le club nordiste vient ainsi de le prêter au Séville FC, lui qui est arrivé en provenance de Gil Vicente l’été dernier, contre 7 millions d’euros.

La suite après cette publicité

« Le Sevilla FC et le LOSC Lille ont conclu un accord pour le prêt, avec option d’achat, de Félix Correia. Félix Alexandre Andrade Sanches Correia (Lisbonne, 2001) arrive au Ramón Sánchez-Pizjuán pour renforcer l’aile gauche. Bien qu’il n’ait que 25 ans, le footballeur possède déjà de l’expérience dans le football au Portugal, aux Pays-Bas, en Italie et en France », a indiqué le Séville FC dans un communiqué officiel.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Ligue 1
Séville
Lille
Félix Correia

En savoir plus sur

Liga Liga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Séville Logo FC Séville
Lille Logo Lille
Félix Correia Félix Correia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier