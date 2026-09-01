Lille envoie Félix Correia à Séville

Après une première saison en Ligue 1 avec le LOSC - 4 buts et 5 passes décisives en 34 rencontres de Ligue 1 - Félix Correia fait déjà ses valises. Le club nordiste vient ainsi de le prêter au Séville FC, lui qui est arrivé en provenance de Gil Vicente l’été dernier, contre 7 millions d’euros.

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« Le Sevilla FC et le LOSC Lille ont conclu un accord pour le prêt, avec option d’achat, de Félix Correia. Félix Alexandre Andrade Sanches Correia (Lisbonne, 2001) arrive au Ramón Sánchez-Pizjuán pour renforcer l’aile gauche. Bien qu’il n’ait que 25 ans, le footballeur possède déjà de l’expérience dans le football au Portugal, aux Pays-Bas, en Italie et en France », a indiqué le Séville FC dans un communiqué officiel.