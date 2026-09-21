Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OM : l’hommage de Maupay à Genesio

Par Valentin Feuillette
1 min.
Marseille 1-2 PSG

Après la défaite de l’OM face au PSG (1-2), Neal Maupay a tenu à défendre Bruno Genesio, alors que l’entraîneur marseillais traverse une période particulièrement délicate. L’attaquant olympien assure que le vestiaire reste pleinement derrière son coach et souligne son investissement malgré les cinq défaites concédées depuis le début de la saison.

La suite après cette publicité

« Le coach nous a parlé, comme après chaque match. C’est quelqu’un qui se bat, il croit en son projet, on est tous derrière lui, et ça se voit je pense sur le terrain. On se bat, on ne lâche pas. Ce soir, ça se joue sur les occasions qu’on ne marque pas, sur un deuxième ballon sur un coup de pied arrêté. On n’est pas là où on a envie d’être, le bilan est de cinq défaites, ce n’est pas suffisant, on le sait », assume Neal Maupay.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Neal Maupay

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Neal Maupay Neal Maupay
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier