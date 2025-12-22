Liga, droits TV : le Real Madrid dépasse le Barça

LaLiga vient de dévoiler les sommes touchées par ses clubs grâce aux droits TV sur la saison 2024/2025. C’est le Real Madrid qui a empoché le plus gros pactole, à savoir 157,52 millions d’euros, sur le total de 1,43 milliard d’euros qui est réparti entre les clubs de D1 et de D2. C’est 2 millions de moins que la saison d’avant pour les Merengues, mais c’est plus que le Barça, champion en titre et actuel leader, qui est passé de 162,49 millions à 156, 45 millions d’euros. Des baisses qui s’expliquent notamment parce que les deux clubs, et surtout le Real Madrid, ont refusé de collaborer sur certains points rémunérateurs, comme le fait de laisser entrer les caméras dans le vestiaire ou de mettre des joueurs à disposition pour des interviews.

L’Atlético lui a empoché 108,17 millions d’euros, alors que le top 4 est complété par l’Athletic Club, qui a touché 72 millions d’euros. Leganés, aujourd’hui en D2, est l’équipe qui a touché le moins d’argent avec 39 millions d’euros. Pour rappel, la distribution des parts du gâteau se fait en fonction de différents critères comme l’étendue des fanbases, les audiences et les résultats sportifs. On notera qu’à partir de 2027, la part du gâteau que se répartiront les clubs augmentera de 60 millions d’euros par saison suite aux derniers accords revus à la hausse scellés par la Liga avec les diffuseurs.