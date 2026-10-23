Un nouvel investisseur va injecter 100 M€ à Valence

Le Valence CF s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Ce vendredi, le club espagnol a officialisé un accord entre son actionnaire majoritaire, Meriton Holdings, et le groupe d’investissement Pitchwise Holdings, qui prévoit une importante modification de son capital. Dans le cadre de cette opération, le consortium va acquérir une partie des actions détenues par Meriton et devrait, à terme, posséder 42 % du Valence CF. Surtout, les nouveaux investisseurs vont injecter 100 millions d’euros directement dans les finances du club, une somme qui sera immédiatement disponible pour accompagner son développement. L’accord repose sur une valorisation globale de 1,25 milliard d’euros, comprenant les équipes masculine et féminine, le stade Mestalla ainsi que le futur Nou Mestalla. Le montant versé à Meriton pour le rachat de ses actions et le calendrier précis de l’opération n’ont toutefois pas été dévoilés. Malgré cette arrivée, Meriton Holdings conservera la majorité du capital et Kiat Lim restera président du club.

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Kiat Lim y Pitchwise Holdings conforman una nueva alianza accionarial en el Valencia CF. El Valencia CF anuncia hoy el comienzo de una nueva etapa en su historia. 🔗 https://t.co/ZK64E1HdFh https://t.co/AoRqPPrfFL — Valencia CF (@valenciacf) October 23, 2026

Derrière Pitchwise Holdings se trouve un consortium de grandes fortunes familiales et d’investisseurs institutionnels, dirigé par Ann Rodriguez et Corey Woolfolk. Parmi les soutiens financiers de cette opération figurent notamment George Roberts et Henry Kravis, cofondateurs du géant de l’investissement KKR, ainsi que Penner Sports Group. Cette arrivée intervient à un moment stratégique pour Valence, qui prépare son installation dans le Nou Mestalla, une enceinte de 70 000 places dont l’inauguration est annoncée pour l’été prochain. Dans un communiqué, Kiat Lim a salué le début d’une « nouvelle ère » pour le club, mettant en avant l’expérience des nouveaux partenaires dans le financement et la gestion d’organisations sportives. De leur côté, Ann Rodriguez et Corey Woolfolk ont affiché leur ambition de faire de Valence une référence du football européen, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. L’opération devra encore recevoir les autorisations réglementaires nécessaires avant d’être définitivement finalisée.