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Ligue 1

Le PSG va jouer un match amical avant Arsenal

Par Josué Cassé
Luis Enrique, entraîneur du PSG. @Maxppp
Paris FC 2-1 PSG

Présent en conférence de presse après la défaite de ses joueurs face au Paris FC, Luis Enrique était logiquement déçu et frustré. Face aux journalistes, le technicien espagnol a également détaillé le programme à venir des Parisiens avant la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal.

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«Le programme n’est pas encore totalement établi. On va faire un petit peu de tout. Se reposer aussi, parce que c’est important. On devrait aussi faire un petit match amical, entre nous», a notamment assuré l’ancien coach du Barça.

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