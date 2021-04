Real Madrid : Lucas Vazquez est courtisé en Angleterre

La suite après cette publicité

C’est l’autre casse-tête du Real Madrid. Alors que la fin de contrat de Sergio Ramos inquiète les Merengues, celle de Lucas Vazquez préoccupe également. L’international espagnol n’a pas non plus prolongé son bail qui prendra fin en juin prochain. Et après la rencontre face à Liverpool, le défenseur n’a pas rassuré ni les supporters ni sa direction. «Je profite de cette année avec les minutes, je me sens à l'aise en jouant et c'est ce qui me rend heureux. J'ai toujours été madrilène et je le serai toujours», avait-il déclaré à la presse.

Alors que récemment son nom revenait du côté du Bayern Munich, le Sun croit savoir que de nombreux clubs anglais souhaiteraient enrôler le joueur de 29 ans. Manchester United et Chelsea suivraient de près sa situation tout comme Leeds et Tottenham. Des noms ronflants qui laissent donc le choix à Lucas Vazquez si ce dernier ne souhaitait pas rester en terre madrilène.