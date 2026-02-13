Real Madrid : les vérités d’Arbeloa sur sa relation avec le vestiaire

C’est un sujet qui revient régulièrement dans la presse espagnole depuis quelques jours. Arrivé sur le banc madrilène il y a quelques semaines à peine, Alvaro Arbeloa aurait du mal à se mettre dans la poche une partie de son vestiaire. Certains cadres n’apprécieraient pas vraiment le coach espagnol. C’est du moins ce qu’expliquaient certains médias ces derniers jours. Mais ce vendredi, en conférence de presse, Arbeloa a décidé de mettre les choses au clair.

«J’aime discuter avec eux et je profite de chaque occasion pour parler à tout le monde. J’aime savoir ce qu’ils ressentent et ce qu’ils pensent. Et leur dire ce que je pense aussi. Moi je tiens à entretenir de bonnes relations avec mes joueurs, plus elles sont étroites, mieux c’est. Nous parlons de football. Ils sont toujours disponibles pour me parler. J’aime entretenir de bonnes relations avec mes joueurs contrairement à ce qui se dit dans la presse. J’aime les voir ensemble. C’est l’un des points sur lesquels j’ai le plus insisté. Je suis très content qu’ils aient le temps de se détendre. Nous avons eu une excellente séance d’entraînement mardi. Après cela, je suis ravi qu’ils dînent ensemble. Ces moments me manquent depuis l’époque où j’étais joueur. Cristiano venait souvent à ces repas par exemple», a-t-il ainsi lancé.