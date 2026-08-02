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Coupe du Monde

Italie : Gianluigi Buffon n’aurait pas choisi Roberto Mancini

Par Allan Brevi
1 min.
Gianluigi Buffon dans le staff de la Nazionale. @Maxppp

Alors que l’Italie a décidé de confier une nouvelle fois les clés de la sélection à Roberto Mancini, Gianluigi Buffon a livré son regard sur ce choix fort de la Fédération italienne. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien capitaine des Azzurri, désormais chef de délégation, a reconnu les qualités du technicien italien, tout en expliquant qu’il aurait privilégié un autre profil pour mener la reconstruction de la Nazionale. En effet, Buffon estime ainsi que le retour de Mancini reste une décision cohérente sur le plan sportif grâce à son expérience et sa capacité à mettre en place un projet de jeu solide.

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Mais lorsqu’il évoque son propre choix, l’ancien gardien ne cache pas sa préférence pour Antonio Conte : « techniquement, c’est le bon choix, même si j’aurais préféré Conte. Si j’étais directeur technique, l’objectif principal aurait été de qualifier l’équipe pour la Coupe du Monde dans quatre ans. Sur cette base, j’aurais choisi Conte, puis Baldini, et ainsi de suite », a-t-il expliqué. Il a également révélé avoir été approché par Paolo Maldini et Leonardo pour un rôle à la FIGC, une proposition qui l’a fait hésiter avant de finalement privilégier sa famille.

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