Le LOSC annonce le départ de Bruno Genesio

Le rideau est officiellement tombé sur l’aventure entre le LOSC et Bruno Genesio. Après plusieurs semaines de spéculations et une tendance qui semblait se confirmer en interne comme dans les médias, le club nordiste a annoncé ce lundi la fin de sa collaboration avec son entraîneur quelques jours après la fin de cette saison 2025-2026. Une séparation qui intervient au terme des deux années de contrat du technicien français, arrivé dans le Nord en juin 2024 avec l’objectif de maintenir Lille dans le haut du tableau français et de lui permettre de continuer à exister sur la scène européenne. Mission globalement réussie pour Genesio, qui quitte Lille après une dernière saison solide conclue par une troisième place de Ligue 1 et une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Malgré cette réussite sportive, l’idée d’une fin d’aventure s’était progressivement installée ces dernières semaines, notamment après plusieurs signaux laissant entendre qu’un nouveau cycle pourrait être lancé par la direction lilloise durant l’intersaison.

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs jours, les rumeurs autour d’un départ de Bruno Genesio s’étaient d’ailleurs intensifiées. Plusieurs observateurs évoquaient une certaine usure après deux saisons particulièrement exigeantes, marquées par l’enchaînement des compétitions et une forte pression autour des résultats. En parallèle, des discussions autour de l’avenir du projet sportif du LOSC alimentaient également les interrogations, certains médias avançant que la direction souhaitait insuffler une nouvelle dynamique sur le banc nordiste malgré le très bon classement obtenu en championnat. D’autres bruits de couloir faisaient aussi état d’intérêts potentiels venus de l’étranger pour Bruno Genesio, tandis que plusieurs profils d’entraîneurs étaient déjà associés au club ces derniers jours. Même si aucune tendance claire n’avait filtré officiellement avant ce communiqué, la possibilité d’une séparation semblait de moins en moins faire de doute au fil des heures, surtout après la fin de saison et les nombreuses discussions autour de l’avenir du technicien français.

La suite après cette publicité

Clap de fin sur deux belles saisons

Dans son communiqué officiel, le LOSC a confirmé que « le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club ». Le club nordiste a ensuite tenu à saluer le travail effectué par son entraîneur depuis son arrivée en juin 2024, rappelant qu’il avait accompagné l’équipe « avec talent, engagement et performance durant deux saisons marquées par de belles réussites collectives ». Le LOSC a notamment mis en avant les deux participations européennes du club sous les ordres de Genesio ainsi que plusieurs performances marquantes en Ligue des Champions. La troisième place obtenue lors de l’ultime journée de Ligue 1 a également été soulignée comme l’une des réussites majeures de cette collaboration. À travers cette communication, Lille a cherché à mettre en avant une séparation apaisée et respectueuse entre les deux parties, loin d’un contexte conflictuel ou d’une rupture brutale.

Le président Olivier Létang a adressé un message particulièrement élogieux à son désormais ancien entraîneur. Le dirigeant lillois a tenu à remercier Bruno Genesio pour « la qualité du travail accompli », mais aussi pour « le professionnalisme et l’investissement permanents » dont il a fait preuve durant ces deux saisons. Dans la suite du communiqué, le LOSC estime qu’« une page positive se tourne pour les deux parties », avant d’affirmer que Bruno Genesio « restera pour toutes les parties prenantes du LOSC un acteur majeur qui aura marqué positivement l’histoire du club ». Des mots forts qui traduisent la reconnaissance du club envers un entraîneur ayant permis à Lille de rester compétitif sur tous les tableaux malgré des saisons éprouvantes. À présent, l’attention va rapidement se tourner vers l’identité du futur entraîneur des Dogues, alors que Bruno Genesio, lui, pourrait rapidement rebondir après avoir confirmé une nouvelle fois sa capacité à installer durablement un club dans le haut niveau français et européen. Pour rappel, comme nous vous le révélions, les profils de Thiago Motta et Stéphane Dumont plaisent énormément.