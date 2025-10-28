Serie A : Naples assure contre Lecce

Coup d’envoi de cette neuvième journée de Serie A ce mardi, avec le leader, Naples, qui se déplaçait chez une équipe du bas de tableau, Lecce. Vainqueur de l’Inter dans ce choc au sommet du week-end en Italie (3-1), le club du sud de l’Italie a eu bien plus de mal ce soir, et les hommes d’Antonio Conte se sont imposés par le plus petit des scores (1-0).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 21 9 +8 7 0 2 16 8 16 Lecce 6 9 -7 1 3 5 7 14

Avec un onze un peu remanié il est vrai, les Partenopei, dominateurs mais sans trop d’idées, ont dû attendre la 68e minute pour qu’André-Frank Zambo Anguissa, de la tête sur coup franc, donne l’avantage aux siens. Avec les trois points dans la besace, Naples conforte sa place de leader et prend trois points d’avance provisoires sur la Roma, qui défiera Parme demain. Lecce reste seizième et peut se retrouver relégable en fonction des résultats de la journée.