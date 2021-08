Pourquoi le Real Madrid peut se permettre encore plus de folies pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L’effet de surprise a été total. Hier soir, en formulant une première offre officielle de 160 M€ au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, le Real Madrid a pris tout le monde de court. Pas parce qu’il a fait une proposition, mais parce que celle-ci a été nettement plus élevée qu’annoncé. En effet, si vous êtes un lecteur assidu de Foot Mercato, vous aurez remarqué que la presse espagnole affirmait depuis des mois que la Casa Blanca avait un plan bien précis en tête.

Cette dernière était prête à patienter jusqu’en 2022 pour récupérer Mbappé libre de tout contrat, mais elle ne s’interdisait pas de faire une offre de dernière minute cet été, pour la forme. Et les sommes avancées tournaient surtout autour de 120 M€. En mettant 160 M€ sur la table, les Merengues ont envoyé deux messages très forts : ils veulent Mbappé dès cet été et ils ont les moyens de leurs ambitions.

Sur ce deuxième point, Madrid confirme en effet sa bonne santé économique à l’heure où de nombreux clubs en Espagne, dont le FC Barcelone, connaissent de graves difficultés financières. Et si certains au PSG pensent que la Casa Blanca a les moyens de payer plus cher que les 222 M€ de Neymar en 2017 (ce qui reste un scénario hautement improbable), c’est parce que Florentino Pérez a su tenir son régime drastique.

Au régime sec malgré un excès en 2019

Le 14 juillet dernier, le club espagnol annonçait d’ailleurs disposer d’une trésorerie de 122 M€ et que sa dette nette avait fondue comme neige au soleil, passant de 240 M€ à 46 M€. Ensuite, s’il a affiché une balance négative lors du mercato estival 2019 (355,5 M€ en achat, 135,5 M€ perçus grâce aux ventes, soit -220 M€), le Real Madrid s’est surtout distingué pour avoir réalisé des mercatos à l’économie. L’an dernier, il n’a par exemple recruté personne, mais a vendu pour 101,5 M€.

Cette saison, seul David Alaba a débarqué (pour le moment) et l’Autrichien était libre de tout contrat. En revanche, Madrid a reçu 90 M€ grâce aux départs de Raphaël Varane (50 M€) et Martin Odegaard (40 M€). Soit plus de la moitié de la première offre faite pour Mbappé. Enfin, avant ça, les bilans financiers des mercatos estivaux 2018 et 2019 ont également été satisfaisants pour un club réputé pour ses dépenses somptuaires (-26,65 M€ en 2019 ; +92 M€ en 2018). Vous l’aurez compris, le Real Madrid ne se porte pas si mal.