EdF : Raphael Varane évoque le retour de Benzema

Presque six ans après son dernier match et son dernier but avec la France, Karim Benzema a retrouvé les chemins des filets. Sélectionné par Didier Deschamps pour la première fois depuis très longtemps, l'attaquant du Real Madrid a parfaitement su répondre aux attentes placées en lui. Coéquipier en club, Raphael Varane avait échangé avec KB(1)9 avant son retour réussi comme il l'a expliqué à Téléfoot.

« Si j’ai discuté avec lui avant son retour en Bleu ? On discute beaucoup donc j’ai souvent son ressenti sur la situation (rires). C’est un très grand joueur. Revenir comme ça en équipe nationale après 6 ans, ce n’était pas évident. Il a eu les matches de préparation pour prendre des repères. Là, il réussit à marquer deux buts, donc évidemment que ça lui a fait énormément de bien. »