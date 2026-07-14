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Coupe du Monde

Espagne : ça a chauffé entre le père de Lamine Yamal et des journalistes

Par Samuel Zemour
1 min.
Lamine Yamal et Kylian Mbappé lors d'Espagne-France @Maxppp
France Espagne
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Alors qu’une équipe de journalistes s’approchait pour le féliciter dans un parc en Espagne, Mounir Nasraoui, le père de la jeune star du FC Barcelone Lamine Yamal, a eu une réaction très vive. Assis sur un banc, visiblement irrité d’être filmé, il s’est levé en demandant aux personnes présentes d’arrêter de filmer et le laisser tranquille : «s’il vous plaît, ne me filmez pas. Merci», a-t-il rétorqué à un journaliste qui souhaitait féliciter le père de la star espagnole.

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«Vous n’êtes pas obligé de me féliciter», a-t-il ajouté, avant de s’agacer en voyant les journalistes rester sur place : «Qu’est-ce que tu veux, que je te jette le téléphone ou quoi ?». La vidéo, largement partagée sur les réseaux, montre l’homme gesticulant et réclamant du respect, dans un échange tendu qui a rapidement fait le tour d’Internet, à quelques heures du choc entre les Bleus et l’Espagne, ce mardi.

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