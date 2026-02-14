PSG : ça tourne à la catastrophe pour Illya Zabarnyi

«Je ne suis pas d’accord avec vous (ndlr : sur les difficultés du joueur). Vous avez dit il y a un mois qu’on était souvent précis sur nos signatures et que la difficulté de l’adaptation était réelle. Je ne suis pas préoccupé par nos joueurs recrutés cet été. C’est difficile de s’adapter vite. Je suis content de ceux qu’on a signés. Normalement, tu peux donner des minutes de jeu dans la saison mais avec l’élimination en Coupe de France, on perd quatre matches. C’est le moment clé de la saison et on a besoin de tous les joueurs pour aider l’équipe. Il faut être prêt. Je ne sais pas quand mais je suis sûr qu’il aura des moments. C’est ça la réalité d’une grande équipe.»

La suite après cette publicité

Voilà ce que déclarait Luis Enrique, interrogé sur les prestations décevantes d’Illya Zabarnyi depuis son arrivée dans la capitale française. Débarqué contre un chèque de 60 millions d’euros, l’ancien joueur de Bournemouth continue donc de bénéficier de la confiance de son entraîneur. Problème ? Sur le terrain, l’international aux 55 sélections ne lui rend clairement pas. Vendredi soir, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le natif de Kiev, aligné dans l’axe de la défense parisienne aux côtés de Willian Pacho, a d’ailleurs encore déçu sur la pelouse du Stade Rennais. Peu rassurant dans ses interventions, souvent en retard et incapable de stopper les offensifs rennais, le droitier d’1m89 a sa part de responsabilité dans cette défaite surprise.

La suite après cette publicité

Zabarnyi n’y arrive pas !

Si la sortie d’Ousmane Dembélé sur l’importance du collectif a retenu l’attention de tous les observateurs, difficile d’oublier la nouvelle disasterclass du joueur de 23 ans (50% de duels gagnés, 9 ballons perdus). Crédité d’un 3 par notre rédaction, Zabarnyi, impliqué sur les deux derniers buts rennais et coupable d’une énorme erreur au tout début de la seconde période (46e), a également largement été critiqué dans le reste de la presse française. «Il a été emporté comme les autres par les contres rennais et n’a pas pu tenir la maison», relevait ainsi le quotidien L’Equipe, lui accordant la note de 4 alors que Le Parisien attribuait un 3 pour l’ensemble de son œuvre.

Après la rencontre, l’ancien joueur Maxime Chanot n’a, lui, pas mâché ses mots au moment d’évoquer la trajectoire de l’ex-joueur de Bournemouth. «Si je suis Luis Enrique, Zabarnyi je le prends et je l’envoie en réserve. Il fait n’importe quoi. Il a des contrôles de balle quand il faut dégager en une touche. Il dégage en une touche quand il faut prendre 2 touches… T’es joueur du PSG, tu gagnes un gros salaire, tu dois être performant», déclarait l’intéressé dans l’After Foot sur RMC. Des mots forts résumant les galères vécues par l’Ukrainien (25 apparitions toutes compétitions confondues) dans la Ville Lumière. Sur le banc face au club breton, Marquinhos peut, pour l’heure, dormir sur ses deux oreilles…