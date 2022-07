Mercato : Paulo Dybala commence sérieusement à s'inquiéter

La suite après cette publicité

Paulo Dybala s'impatiente. En fin de contrat, la Joya avait refusé de prolonger à la Juventus. Libre après sept années de bons et loyaux services, l'Argentin de 28 ans a rapidement été courtisé. Manchester United, l'Atlético de Madrid ou encore l'AC Milan ont été cités comme des points de chute. Mais c'est surtout du côté de l'Inter Milan qu'il était annoncé ces derniers mois. Les Nerazzurri imaginaient l'associer à Romelu Lukaku et Lautaro Martinez afin d'avoir un trio magique en attaque. Mais ça, c'était avant que Beppe Marotta (directeur sportif) ne décide de climatiser tout le monde cette semaine en conférence de presse.

Mourinho veut Dybala

« Je veux juste revenir sur un sujet largement débattu comme le cas Dybala. Il fait partie de cette série de joueurs libres, et c'est la première fois qu'autant de joueurs libres de très haut niveau sont encore sans équipe. C'est la preuve que le football change, c'est un football qui cherche à réduire les coûts. Dybala représentait une opportunité, mais il ne faut pas oublier que nous sommes fournis dans le secteur offensif. Nous avons un certain nombre de joueurs de poids, que le manager devra gérer au mieux. Mais nous respectons le joueur. »

Un joueur qui a forcément été attentif à cette sortie médiatique. Le Corriere dello Sport explique que malgré ses propos, Marotta a rassuré le joueur en privé. Mais il n'est pas certain de rejoindre les Lombards, qui doivent vendre pour recruter. Et pour le moment, ils n'y arrivent pas vraiment. Une aubaine pour l'AS Roma. Le média italien explique que José Mourinho insiste auprès de sa direction pour recruter l'Argentin. Mécontent du recrutement, le «Special One» estime qu'il est le joueur qui peut permettre à la Louve de passer un cap et jouer le haut du classement.

L'Argentin ne ferme pas la porte à la Louve

Mais les premiers échanges avec son agent en mai dernier avaient refroidi la direction romaine. En effet, son représentant a demandé pour son poulain un salaire de 8 millions net par saison pendant trois ans ainsi que de grosses commissions et une prime à la signature. Des demandes démesurées pour le directeur sportif Tiago Pinto. Mais quelques mois plus tard, la position du joueur semble avoir un peu changé. Souhaitant de préférence rejoindre une équipe qui joue la Champions League, Paulo Dybala est conscient de la réalité du marché. Il est même inquiet, lui qui ne croule pas sous les offres. Ainsi, il a revu ses exigences à la baisse afin d'être assuré de trouver un point de chute digne de ce nom selon le Corriere dello Sport et confirmée par le Corriere della Serra, qui évoque des exigences salariales moins importantes (6 millions d'euros par an).

Un rendez-vous est programmé à Londres entre son agent et Manchester United est prévu. Le voir rejoindre la Roma, où il serait la grande star de l'équipe et la pièce essentielle du projet mis en place par José Mourinho n'est pas impossible non plus. Bien que le club évolue en C3, le joueur n'écarte pas cette option. Mais la Louve devra d'abord vendre Nicolo Zaniolo. La Roma espère obtenir 40 millions d'euros et récupérer ensuite Paulo Dybala. Toutefois, méfiance car l'Inter Milan peut encore revenir à la charge. Mais sans un départ d'Edin Dzeko, difficile de recruter la Joya. Une bonne nouvelle pour Mourinho, qui veut faire un gros coup cet été.