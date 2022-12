OM : Dimitri Payet répond cash à Éric Di Meco

Dans une riche interview accordée à La Provence, Dimitri Payet s’est livré, sans concession, sur de nombreux points chauds de la saison en cours. Et il en a également profité pour faire une rétrospective de sa carrière. Invité à répondre à la petite pique d’Éric Di Meco, indiquant que le Réunionnais ne faisait pas partie des légendes de l’OM, ce dernier n’a pas semblé vouloir faire de vagues.

La suite après cette publicité

« Je n’y fais pas spécialement attention. Ce n’est pas à moi de dire si je suis une légende de l’OM, si je suis dans le top 10 ou dans le top 20. C’est aux gens qui me côtoient de le dire, ceux qui connaissent le club, voire les supporters. Après, Éric a joué ici, avec de grands joueurs, il a la légitimité pour donner son avis. Là où je peux le rejoindre, et ça fait partie de mes objectifs, c’est de laisser une trace plus importante avec un trophée à la clé. Je suis 100 % d’accord avec lui de ce côté-là. Après, que je sois une légende du club ou pas, ce n’est pas à moi de le dire. L’histoire le dira », a-t-il sobrement répondu.

À lire

Mercato OM : les annonces fortes de Dimitri Payet