Real Madrid : les révélations inquiétantes de Daniel Riolo sur Mbappé

Kylian Mbappé est de plus en plus critiqué à Madrid. Ses frasques lors de cette trêve internationale ont encore agacé bon nombre de fans et de journalistes du côté de la capitale espagnole. Au point où même Josep Pedrerol, célèbre journaliste proche du président madrilène Florentino Pérez, a pris la parole pour tacler le Français. Ce qui n’est pas anodin selon Daniel Riolo, comme il l’a fait savoir à l’antenne de RMC Sport.

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« Il a raison dans son propos mais s’il le dit, ça veut dire que le Real veut lui faire passer un message. L’épisode du vélo, c’est "une perle dans le collier". J’en suis arrivé à me dire : est-ce que Mbappé a encore envie ? De quoi a-t-il envie ? On a l’impression qu’il se lève chaque matin en se disant : "je vais me mettre une balle dans le pied". Il ne peut pas accumuler les erreurs à ce point. J’ai l’impression que dans sa tête, il ne va pas bien. Quand tu le quittes à la Coupe du monde, tout va bien. Il a ses potes, il kiffe, il donne une super image. Puis, l’obsession Ballon d’or lui fait faire cette communication… Tu froisses un de tes potes (Ousmane Dembélé), c’est dommage de le faire mais tu le fais. Il y a eu une explication qui n’est pas vraiment là. Arrête ! Tu es en train de donner des seaux d’eau à tes haters. Qu’il n’y ait personne pour le lui dire dans son entourage, ça m’emmène à la conclusion qu’il ne va pas bien. Sa vie privée a évolué, il a le droit d’être amoureux, est-ce qu’il a envie d’autre chose ? Le foot le fatigue, tout ce qui se passe autour de lui, les attentes le fatiguent au moment où il change de sponsor avec fracas. Je ne comprends pas comment il se gère et qui sont les gens qui réfléchissent autour de lui. Je ne comprends pas ce qu’il veut faire, cette attitude, cet éloignement de tous. Attention, le fait que Pedrerol parle comme ça… N’excluons pas un départ à la fin de la saison », s’est emporté le consultant. Le message est passé.