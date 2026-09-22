Le FC Barcelone a un nouveau problème à 2,6 milliards d’euros !

Tout va pour le mieux sur le terrain pour le FC Barcelone en ce début de saison. Le club catalan a remporté ses sept premières journées de Liga et affiche déjà une belle dynamique sous les ordres de Hansi Flick. Avec 12 buts en championnat, Raphinha plane notamment sur ce début d’exercice, tandis que le Barça a également parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions avec une large victoire (5-1) face au Feyenoord. De quoi donner le sourire aux supporters catalans et laisser penser que le club a définitivement tourné la page de ses dernières années mouvementées. Pourtant, derrière cette réussite sportive, une nouvelle alerte vient rappeler que les problèmes du FC Barcelone sont loin d’être réglés. L’endettement du club continue de grimper et pourrait désormais atteindre un niveau vertigineux.

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Les difficultés économiques du Barça ne datent évidemment pas d’hier. Depuis plusieurs années, la direction catalane multiplie les opérations financières pour retrouver des marges de manœuvre, avec la vente de certains actifs et une partie des futurs revenus du club. Au cœur de cette équation se trouve surtout l’Espai Barça, le gigantesque projet censé transformer le Camp Nou et ses infrastructures. Le stade est en travaux depuis mai 2023 et les multiples retards ont déjà lourdement perturbé la vie du club. Après deux saisons passées à Montjuïc, puis un retour progressif au Camp Nou à partir de novembre 2025, le Barça va encore devoir quitter son enceinte durant la saison 2027-2028 afin de permettre l’installation du toit. Un nouveau contretemps qui aura forcément des conséquences économiques, alors même que la facture du projet a déjà explosé.

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Un nouvel emprunt validé par les membres

C’est justement ce que détaille The Athletic dans une enquête publiée ce mardi. Le FC Barcelone vient d’obtenir l’autorisation de contracter 510 millions d’euros de dette supplémentaire, dont 300 millions destinés à poursuivre les travaux du Camp Nou et 210 millions destinés à couvrir des besoins opérationnels. Le budget global de l’Espai Barça atteint désormais 1,8 milliard d’euros, soit trois fois le montant initialement approuvé en 2014. Le problème est que ces nouveaux investissements arrivent alors que le club subit encore les conséquences financières des retards du chantier. La direction barcelonaise estime notamment avoir déjà dépensé 17 millions d’euros supplémentaires en frais de fonctionnement et 24 millions en investissements liés à cette période, tout en étant privé d’une partie des recettes qu’aurait dû générer un Camp Nou pleinement opérationnel. Et la situation pourrait devenir encore plus lourde pour les finances catalanes.

Selon les calculs de The Athletic, l’ensemble des emprunts du Barça pourrait dépasser les 2,6 milliards d’euros en fonction des échéances de remboursement. Une partie de cette dette est directement liée au financement du nouveau Camp Nou et doit être remboursée grâce aux revenus futurs générés par le stade. Mais les 210 millions d’euros supplémentaires sont, eux, liés aux besoins de trésorerie du club et seront garantis par de futurs revenus télévisuels. Cette dette opérationnelle inquiète davantage, car elle ne finance pas directement un actif destiné à produire de nouvelles recettes. Le Barça a déjà payé 91 millions d’euros d’intérêts lors de la saison 2025-2026 et la première tranche de 105 millions d’euros de cette nouvelle dette porte un taux fixe de 5,14 %. Pendant ce temps, le Palau Blaugrana, dont le coût avait été estimé à 420 millions d’euros, n’est toujours pas totalement financé. Sans oublier que 25 % des revenus télévisuels de LaLiga ont été cédés à Sixth Street, une société de capital-investissement. Le Camp Nou doit normalement atteindre sa pleine capacité pour la saison 2028-2029, avec 105 000 places, mais le chemin pour y parvenir s’annonce encore particulièrement coûteux.