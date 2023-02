PSG : Christophe Galtier se réjouit du retour de Presnel Kimpembe

La suite après cette publicité

Un retour de poids. Absent de longues semaines en raison d’une lésion du biceps fémoral de la cuisse gauche subie le 14 novembre dernier, Presnel Kimpembe refait peu à peu surface avec le Paris Saint-Germain. Le co-capitaine du club de la capitale a fait son retour à Monaco, avant de jouer le deuxième période face au Bayern. Même si ses prestations confirment qu’il va avoir besoin de temps pour retrouver son niveau, Christophe Galtier se réjouit du retour de Kimpembe, comme il l’a expliqué en conférence de presse ce vendredi, avant PSG-LOSC (dimanche, 13h).

« C’est un des cadres, il est aussi l’enfant du club, il connaît parfaitement à la fois ce que c’est de porter le maillot du PSG et l’environnement. Il a une soif de jouer, il a été privé pendant de longs mois d’entraînement et de compétition. Son retour est vraiment un atout, même s’il ne sera pas encore à 150% de son potentiel. Il est aussi un gaucher, ce qui est très important dans le jeu. Il a cette capacité à être un leader naturel, avec de la détermination, de l’envie. On a besoin de défendre en avançant, il a cette capacité-là. »

