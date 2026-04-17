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Ligue 1

Les supporters de l’OL interdits de déplacement à Paris

Par Josué Cassé
1 min.
Entrée du Parc des Princes. @Maxppp
PSG Lyon
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C’est désormais une habitude des instances et celle-ci s’est confirmée pour le choc à venir de la 30e journée de L1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Avant la rencontre de dimanche soir, le ministère de l’Intérieur a, en effet, pris un arrêté pour interdire le déplacement des supporters rhodaniens à Paris.

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Une décision motivée par «le comportement violent de certains supporters», aussi bien parisiens que lyonnais, les rixes régulières, ainsi que par les risques «de blessures ou de dégradation» des jets de pétards. Le déplacement entre le département du Rhône et la région d’Ile-de-France sera donc interdit à «toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel».

Pub. le - MAJ le
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