Menu Rechercher
Commenter 245
Ligue 1

Le superbe message de Neymar aux supporters parisiens

Par Allan Brevi
1 min.
Neymar sous les couleurs du PSG en Ligue des Champions @Maxppp

Alors que le PSG a partagé sur Instagram un souvenir du fameux 8-0 infligé à Dijon en Ligue 1, la publication mettait en avant plusieurs vidéos de Neymar, illustrant ses gestes techniques spectaculaires, ses coups francs et ses buts mémorables sous le maillot parisien.

La suite après cette publicité
PSG COMMUNITY
🚨🚨Neymar 🇧🇷 sous un post insta du PSG :

« 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗣𝗔𝗦𝗦É𝗦 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗩𝗢𝗨𝗦 ! 👏🏻 »

Rentrons, il pleut 🥹
Voir sur X

Malgré une fin d’histoire d’amour parfois tendue entre le club et la star brésilienne, Neymar a semblé tourner la page avec bienveillance. Dans les commentaires, il a salué ses années au PSG en écrivant simplement en français : « de super moments passés avec vous ! ». Le Brésilien a même reposté la publication sur son propre compte, partageant ainsi ce souvenir avec ses fans. Les supporters du PSG apprécieront.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Neymar

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Neymar Neymar
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier