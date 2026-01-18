Le superbe message de Neymar aux supporters parisiens

Alors que le PSG a partagé sur Instagram un souvenir du fameux 8-0 infligé à Dijon en Ligue 1, la publication mettait en avant plusieurs vidéos de Neymar, illustrant ses gestes techniques spectaculaires, ses coups francs et ses buts mémorables sous le maillot parisien.

Malgré une fin d’histoire d’amour parfois tendue entre le club et la star brésilienne, Neymar a semblé tourner la page avec bienveillance. Dans les commentaires, il a salué ses années au PSG en écrivant simplement en français : « de super moments passés avec vous ! ». Le Brésilien a même reposté la publication sur son propre compte, partageant ainsi ce souvenir avec ses fans. Les supporters du PSG apprécieront.