Le Mans : Bruno Cheyrou fixe ses conditions pour le poste de directeur sportif

De retour au sommet du football français après avoir brillamment enchaîné deux montées successives, Le Mans FC s’attelle désormais au vaste chantier de sa structuration interne pour aborder au mieux son retour en Ligue 1. La priorité absolue de la direction sarthoise est de dénicher le directeur sportif idoine capable de piloter ce nouveau projet. Pour ce faire, les décideurs manceaux ont établi une short-list finale composée de plusieurs candidats. Si le profil de Bafétimbi Gomis y figure bel et bien, un autre nom revient avec une insistance toute particulière du côté de la Sarthe : celui de Bruno Cheyrou. L’ancien international tricolore a disparu des radars au sein d’un organigramme de club depuis son licenciement de l’Olympique Lyonnais en novembre 2023. Pour autant, l’ancien homme fort du recrutement rhodanien n’est pas resté inactif, puisqu’il a rejoint l’UEFA en tant que Senior Player Development Manager en septembre dernier, tout en continuant d’exercer ses fonctions de consultant sur les antennes de Canal+.

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Cependant, si l’expérience de l’ancien Lyonnais séduit pour guider les premiers pas du club dans l’élite, ce dossier comporte des spécificités qui interrogent sérieusement en interne. Selon nos informations, Bruno Cheyrou a en effet fixé des conditions très précises pour accepter de s’investir dans le projet sarthois. Il souhaiterait ne pas être présent de manière quotidienne au centre d’entraînement de la Pincenardière, exigeant par la même occasion de conserver son poste actuel au sein des instances de l’UEFA. Reste désormais à savoir si cet aménagement atypique sera jugé rédhibitoire par l’état-major du Mans FC pour la bonne gestion du club. Assurer la direction sportive d’une formation de Ligue 1 exige habituellement un investissement de tous les instants, d’autant plus chez un surprenant promu où l’intégralité du pôle sportif est à consolider après une double accession aussi fulgurante.