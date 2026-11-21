Adrien Rabiot revient encore sur son départ de l’OM
Adrien Rabiot est, une nouvelle fois, revenu sur son départ mouvementé de l’Olympique de Marseille, qu’il préfère désormais laisser derrière lui. « C’est loin. Il y a plus d’une saison. Entre-temps, j’ai vécu tellement de choses, que ce soit au Milan ou en équipe de France », a expliqué l’international français, qui souhaite avant tout se concentrer sur le présent et profiter des moments qu’il vit actuellement. « Ce qui est passé, est passé, on ne peut pas le changer quoi qu’il arrive », a-t-il ajouté pour Téléfoot.
L’international français évoque son état d’esprit depuis son départ de Marseille. @YassinNfaoui
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Le milieu de terrain de 31 ans assure également avoir tourné la page sans amertume. « Je suis toujours en paix. Je suis quelqu’un de très simple. Je vis de ma passion au quotidien », a-t-il confié. Un discours qui témoigne de sa volonté de ne plus ressasser cet épisode marseillais et de regarder vers l’avenir.
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