Real Madrid : Jorge Valdano encense Zinedine Zidane

La réputation de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur ne semble plus à faire : avec ses 11 titres glanés avec le Real Madrid, dont une Liga acquise toute récemment, il est considéré comme l'un des meilleurs techniciens actuels. Entre sa capacité à gérer les égos, qui ne manquent pas dans la Casa Blanca, et son sens tactique, il s'est mis tout le monde dans la poche y compris Jorge Valdano, ancien joueur, entraîneur et directeur sportif des Merengues.

Dans France Football, il a analysé les raisons de ce succès : « Zidane a enfin battu Messi. Zizou a été un merveilleux gestionnaire de l'abondance. Abondance de talents et abondance numérique d'un effectif bien fourni. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Et tout cela grâce à la sagesse toujours plus grande de cet entraîneur hors pair. Je suis émerveillé par son évolution dans tous les domaines. C'est un homme et un professionnel très intelligent et il se sert de son expérience pour s'améliorer. Il a gagné car il a été capable, mieux que quiconque, de s'adapter et d'adapter son équipe à la nouvelle situation. » Reste encore cette saison à conquérir la Ligue des Champions ce qui commencera par rattraper la défaite 2-1 au Bernabéu contre Manchester City en 8e de finale.