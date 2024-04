Nantes - Rennes: les compositions officielles

Place au derby breton ! Nantes reçoit à domicile Rennes ce samedi pour la 30ème journée de la Ligue 1. Les Nantais, 14ème du classement (31 pts), avaient pris une belle option après leur victoire face au Havre, le dimanche 14 avril. S’ils veulent prendre leurs distances avec la zone rouge, ils devront s’imposer face à des Rennais en plein doute (10ème, 39 pts). Les hommes de Julien Stéphan ont enchaîné 3 défaites d’affilées en championnat: Strasbourg 2-0, Monaco 1-0 et contre Toulouse 1-2. Une victoire leur permettrait de toujours croire à l’Europe.

À domicile, le FC Nantes s’organise en 4-2-3-1 avec Lafont aux cages. En défense, on retrouve Amian, Castelletto, Pallois et Duverne. Chirivella et Douglas Augusto sont au milieu de terrain. Et enfin, Mollet, Sissoko et Moutoussamy vont épauler en Mohamed, placé à la pointe de l’attaque nantaise. Rennes s’articule en 4-4-2 avec Mandanda qui officie comme dernier rempart. G. Doué, Omari, Wooh et Belocian sont en défense. Au milieu du terrain, on retrouve Blas, Santamaria, Matusiwa et D. Doué. Terrier et Kalimuendo vont animer l’attaque rennaise.

Les compositions:

FC Nantes: Lafont – Amian, Castelletto, Pallois, Cozza – Chirivella, Chirivella - Mollet, Sissoko, Moutoussamy – Mohamed

Rennes: Mandanda - G. Doué, Omari, Wooh, Belocian - Blas, Santamaria, Matusiwa, D. Doué - Terrier, Kalimuendo