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Sénégal : le bilan de Pape Gueye après la première trêve de Patrick Vieira

Par Valentin Feuillette
1 min.
Pape Gueye avec le Sénégal @Maxppp

Après sa première trêve internationale sous les ordres de Patrick Vieira, Pape Gueye se montre particulièrement enthousiaste. Le milieu de terrain sénégalais apprécie déjà les échanges avec le technicien français, dont l’expérience et le passé de joueur à son poste représentent une véritable source d’inspiration pour progresser.

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« Vieira est une légende du football et nous sommes heureux de l’avoir à nos côtés, avec quelqu’un de son expérience. Je suis d’autant plus heureux qu’il était milieu de terrain comme moi. Je lui parle beaucoup car je sais qu’il peut m’aider. On échange beaucoup. C’est quelqu’un de très ouvert ; il aime discuter avec les joueurs. Nous avons parlé de mon poste, de la façon dont je peux progresser avec et sans ballon. Ce sera très important pour ma carrière », a expliqué Pape Gueye dans les colonnes de MARCA.

Pub. le - MAJ le
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