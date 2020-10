PSG : Thomas Tuchel n'en peut plus de Manchester United

La suite après cette publicité

Visiblement, Thomas Tuchel n'a toujours pas digéré les dommages collatéraux engendrés par la défaite du PSG face à Manchester United mardi en Ligue des champions (1-2). Présent en conférence de presse avant la réception de Dijon au Parc des Princes (match à suivre en direct commenté sur notre live), le technicien allemand est sorti de ses gonds face à la multitude de questions faisant allusion à la défaite de ses hommes face aux Red Devils.

« C'est impossible de trouver des personnes plus affectées que nous par la défaite. On parle de Manchester, mais qu'est-ce, que la réalité? j'ai, un entraînement aujourd'hui pour préparer un match en Ligue 1. Ma tête est pour Dijon, mais cette conférence de presse c'est sur la défaite de Manchester. Mais c'est comme ça dans le foot et c'est comme ça à Paris. Si on a gagné contre Manchester, vous pensez qu'on va faire la fête pendant 3 jours? », a ainsi commenté Tuchel. Ce dernier semble déjà sous tension avant d'aborder les prochaines échéances parisiennes...