L2 : Reims et Montpellier accrochés, Pau s’impose

Dans le cadre de la 30e journée de Ligue 2, cinq rencontres se déroulaient, ce vendredi soir, à partir de 20 heures. 5e au coup d’envoi, le Stade de Reims n’a pu faire mieux qu’un match nul (2-2) face à Laval. Si Camara avait ouvert le score pour les locaux et que Bianda avait redonné l’avantage aux siens, des buts de Daramy puis Gbane ont finalement permis aux Rémois de sauver le point du match nul.

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Pour les autres rencontres, Annecy et Montpellier se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) alors que Nancy a accroché Clermont grâce à un doublé de Bokangu (21e, 61e). De son côté, Pau est venu à bout d’Amiens (1-0) grâce à une réalisation de Dong. Enfin, Guingamp et Grenoble n’ont pas réussi à se départager (1-1). Au classement, Troyes, l’ASSE et Le Mans forment le podium juste devant Reims. Laval, Bastia et Amiens referment la marche.