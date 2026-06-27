Pronostics Colombie-Portugal : le coup parfait à tenter ce 28 juin

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C’est l’un des énormes chocs de cette dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026 ! La Colombie affronte le Portugal pour un duel de haut de tableau. Car c’est bien la Colombie qui est première, avec 2 victoires en 2 matches, tandis que le Portugal avait concédé le nul face à la RD Congo. Alors, qui sortira vainqueur de ce choc ? Pour optimiser vos gains sur ce match, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de ce Colombie-Portugal, à savoir : le pari "Le Portugal gagne et les deux équipes marquent" coté à 3,45 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

On imagine bien une victoire du Portugal, enfin lancé dans la compétition après sa démonstration face à l’Ouzbekistan (5-0). Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin des filets, Bruno Fernandes son inspiration dans la conduite du jeu, tous les voyants sont au vert au moment d’affronter la Colombie de James Rodriguez, très solide depuis le début de la compétition. Mais avec 6 points, elle pourrait se permettre de faire tourner, alors qu’une victoire apparait pour elle moins décisive.

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Foncez sur Winamax pour tenter le coup avec votre premier pari remboursé en cash même perdant. En effet, si le Portugal gagne et les deux équipes marquent, vous encaissez vos gains (345 € pour une mise de 100 €). Si cela n’est pas le cas, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100 €).