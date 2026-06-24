Brest : la tribune Quimper privée de l’hommage à Éric Roy

Les supporters brestois espéraient pouvoir rendre un hommage fort à Éric Roy dans un stade plein et porté par la ferveur de la tribune Quimper, mais ils devront finalement revoir leurs plans. La commission de discipline de la LFP a confirmé la fermeture de cette tribune pour la première rencontre à domicile de la saison, en raison d’un usage massif d’engins pyrotechniques lors du dernier match de l’exercice précédent. Une décision tombée avant le décès de l’ancien entraîneur, et qui prive donc les ultras de leur espace habituel pour organiser l’hommage qu’ils souhaitaient lui dédier face à Toulouse, comme le rappel L’Équipe.

La suite après cette publicité

Malgré cette contrainte, l’émotion devrait tout de même être au rendez-vous au stade Francis-Le Blé. Les groupes de supporters brestois entendent bien marquer le coup avec des initiatives symboliques dans les autres tribunes, notamment un tifo en mémoire de celui qu’ils considéraient comme une figure forte du club. Le club, de son côté, n’a pas engagé de démarche pour tenter de faire annuler ou reporter la sanction, et devra patienter jusqu’à la réception du PSG pour retrouver l’intégralité de son public. En attendant, l’hommage à Éric Roy prendra une forme différente mais tout aussi chargée en émotion.