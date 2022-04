Vidéo : le coup de casque gagnant de Rüdiger

On jouait la 55e minute de jeu au Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et Chelsea lorsqu'Antonio Rüdiger s'élevait plus haut que tout le monde sur un corner botté par Mason Mount.

La tête de l'Allemand, libre en juin prochain et annoncé au... Real, prenait Thibaut Courtois à contre-pied et permettait aux Blues de conforter leur avance (0-2). Sur l'ensemble des deux matches, les deux écuries sont, à ce moment de la partie, à égalité parfaite.