Iraola dit non à l’AC Milan et choisit Crystal Palace

Il a choisi de quitter Bournemouth après une excellente saison achevée à la 6e place de Premier League. Andoni Iraola est ainsi courtisé par de très nombreux clubs, de Crystal Palace à l’AC Milan en passant par le Bayer Leverkusen. Et selon La Gazzetta dello Sport, le coach espagnol âgé de 43 ans a décidé de prendre la suite d’Oliver Glasner du côté de Crystal Palace, fraîchement sacré en Ligue Europa Conference.

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Le journal italien explique qu’Iraola aurait trouvé le chantier trop important du côté de l’AC Milan, avec toute une direction sportive à rebâtir, pas de Ligue des Champions à jouer et un effectif qui va être chambouler. Crystal Palace n’est certes que 15e de Premier League, mais le club londonien lui offrira un budget transfert conséquent, trois fois supérieur à celui du club italien.