Dortmund : la mise au point de Sebastian Kehl sur Jadon Sancho

L'Angleterre rêve de rapatrier son joyau Jadon Sancho (20 ans). Auteur d'une saison tonitruante avec le Borussia Dortmund (17 buts, 17 passes décisives en 29 matchs de Bundesliga) l'ailier droit britannique suscite les convoitises de plusieurs clubs anglais. Si Manchester United et Liverpool notamment rêvent plus que jamais d'enrôler l'intéressé, le directeur du football de Dortmund Sebastian Kehl, s'est exprimé sur la situation du joueur. Et l'intéressé s'est montré clair sur l'avenir de Sancho.

« Nous avons eu quelques problèmes avec Jadon la semaine dernière, mais nous les avons tous réglés. Il a joué un grand match par la suite et fait du bon travail. Il est incroyablement important. Pour l'instant, nous continuons de penser qu'il jouera et restera au Borussia Dortmund la saison prochaine. En ce qui concerne les rumeurs, je n'ai rien à dire sur le sujet, » a ainsi commenté Kehl sur Sky Sports. Le feuilleton Jadon Sancho ne fait que commencer...