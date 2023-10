Real Madrid : Vinicius Jr commence à inquiéter sérieusement

La suite après cette publicité

Après une saison 2022/2023 brillante, Vinicius Junior a confirmé qu’il fait partie des meilleurs joueurs de la planète. C’était lui qui était appelé à être le leader du Real Madrid cette saison. Mais pour l’instant, c’est plutôt mal parti, et c’est Jude Bellingham qui s’érige en patron de l’équipe. Une situation qui commence à inquiéter un peu du côté de Madrid.

Pour l’instant, la star brésilienne a inscrit un but en 5 rencontres de Liga, dont 4 titularisations. Des chiffres en dessous de ses standards récents. Et au-delà des statistiques, c’est aussi dans le jeu que le joueur de la Canarinha semble un peu amoindri. Il faut dire que ce début de saison de Vinicius Junior a été marqué par cette blessure musculaire face au Celta fin août, qui l’a privé des quatre rencontres qui ont suivi, dont le derby face à l’Atlético du 24 septembre dernier.

Les Madrilènes en attendent plus

Le média Marca fait le point dans son édition papier du jour, et explique qu’à ce stade de la saison (8 journées) l’an dernier, le Brésilien avait déjà 5 buts et une passe décisive en Liga, en plus d’un but en Ligue des Champions. Au total, il avait d’ailleurs terminé avec 23 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues. « On attend le meilleur Vinicius », explique le journal, qui rajoute que « Ancelotti sait que les options du Real Madrid pour cette saison passent par le meilleur Vinicius ».

« Le Real Madrid a trouvé un Bellingham qui a des chiffres de pur 9 et qui est pichichi (meilleur buteur de Liga, ndlr), devant Morata, Kubo et Lewandowski, mais il sait que l’apport de Vini en buts et passes décisives sera vital cette saison », rajoute le journal. Encore une fois, au-delà des statistiques, c’est aussi dans le jeu que l’ancien de Flamengo manque un peu, puisque son explosivité et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces sont un atout essentiel pour les Madrilènes. Avec ce duel face à Naples qui se profile ce mardi, Carlo Ancelotti espère enfin voir le meilleur Vinicius Junior…